На автодороге от Нижнего Тагила до Екатеринбурга установят камеры видеонаблюдения

Новые камеры появятся в городах Свердловской области: Екатеринбурге, Первоуральске, Каменск-Уральском, Краснотурьинске и Березовском.

Камеры, установленные на Серовском тракте, размещены в местах массового нарушения правил дорожного движения. Это 287, 308 и 326 километры. Ожидается, что данная мера снизит количество ДТП.

Своя порция камер достается и трассе Екатеринбург — Тюмень. Там их установят в количестве семи штук (на 19, 30, 38, 42, 44, 58 и 68 километрах).

Это не первые камеры, которые установили на дорогах Свердловской области. Сейчас работает 48 таких систем, 15 из которых были запущены в работу в этом году.

Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД действительно приносят пользу. Как сообщает свердловское управление ГИБДД, если сравнивать ноябрь 2015 года с ноябрём 2014, количество нарушений сократилось на 15%. На 16% меньше стало аварий с пострадавшими, а с погибшими — на 21%. Кроме того, на основании данных с камер, за 11 месяцев было выписано штрафов на 315 млн. рублей.