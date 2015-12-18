На автодороге от Нижнего Тагила до Екатеринбурга установят камеры видеонаблюдения
В Свердловской области до конца года будут установлены 43 камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Три из них займут своё место на Серовском тракте, который непосредственно проходит через Нижний Тагил.
Новые камеры появятся в городах Свердловской области: Екатеринбурге, Первоуральске, Каменск-Уральском, Краснотурьинске и Березовском.
Камеры, установленные на Серовском тракте, размещены в местах массового нарушения правил дорожного движения. Это 287, 308 и 326 километры. Ожидается, что данная мера снизит количество ДТП.
Своя порция камер достается и трассе Екатеринбург — Тюмень. Там их установят в количестве семи штук (на 19, 30, 38, 42, 44, 58 и 68 километрах).
Это не первые камеры, которые установили на дорогах Свердловской области. Сейчас работает 48 таких систем, 15 из которых были запущены в работу в этом году.
Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД действительно приносят пользу. Как сообщает свердловское управление ГИБДД, если сравнивать ноябрь 2015 года с ноябрём 2014, количество нарушений сократилось на 15%. На 16% меньше стало аварий с пострадавшими, а с погибшими — на 21%. Кроме того, на основании данных с камер, за 11 месяцев было выписано штрафов на 315 млн. рублей.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru