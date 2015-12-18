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В Екатеринбурге идет сбор подписей против подорожания проезда. Подключится ли к этому Нижний Тагил?
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В Екатеринбурге идет сбор подписей против подорожания проезда. Подключится ли к этому Нижний Тагил?

18 декабря 2015, 12:40ТранспортДенис Таратонов
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