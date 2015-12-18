В Екатеринбурге идет сбор подписей против подорожания проезда. Подключится ли к этому Нижний Тагил?

Екатеринбуржец Игорь Гордиенко решительно не согласен с таким решением. Чтобы донести свою точку зрения до властей и собрать единомышленников, он создал петицию на имя губернатора Свердловской области. В ней он просит Евгения Куйвашева оставить стоимость проезда без изменений.

Свою просьбу Игорь аргументирует тем, что транспортники скрывают отчетность о своих тратах. То есть они могут зарабатывать намного больше, чем тратят и, возможно, даже с ростом инфляции их доходы остались достаточно велики, чтобы с лихвой перекрывать их расходы.

После того как петиция наберёт необходимое число голосов, она будет отправлена не только губернатору области, но и в Региональную энергетическую компанию, а также главе Екатеринбурга.

Транспортные компании Екатеринбурга считают такое повышение цены не только обоснованным, но даже недостаточным. Они просили разрешить поднять её до 31 рубля.

Хотя созданная петиция не касается интересов тагильчан напрямую, тем не менее, если она сработает, это может создать прецедент, опыт которого можно будет перенести на Нижний Тагил. Поэтому даже жителям нашего города, возможно, стоит оставить свою электронную подпись.