В Екатеринбурге идет сбор подписей против подорожания проезда. Подключится ли к этому Нижний Тагил?
Не только в Нижнем Тагиле скоро подорожает проезд на общественном транспорте. В Екатеринбурге цена за проезд тоже вырастет с 23 до 26 рублей. Даже 23 рубля порой кажутся жителям Екатеринбурга чрезмерной ценой, что уж говорить о 26-ти.
Екатеринбуржец Игорь Гордиенко решительно не согласен с таким решением. Чтобы донести свою точку зрения до властей и собрать единомышленников, он создал петицию на имя губернатора Свердловской области. В ней он просит Евгения Куйвашева оставить стоимость проезда без изменений.
Свою просьбу Игорь аргументирует тем, что транспортники скрывают отчетность о своих тратах. То есть они могут зарабатывать намного больше, чем тратят и, возможно, даже с ростом инфляции их доходы остались достаточно велики, чтобы с лихвой перекрывать их расходы.
После того как петиция наберёт необходимое число голосов, она будет отправлена не только губернатору области, но и в Региональную энергетическую компанию, а также главе Екатеринбурга.
Транспортные компании Екатеринбурга считают такое повышение цены не только обоснованным, но даже недостаточным. Они просили разрешить поднять её до 31 рубля.
В Нижнем Тагиле, напомним, цена проезда повысится до 19 рублей. Ранее транспортные компании Нижнего Тагила просили поднять цену за проезд вплоть до 23 рублей. Деятельное участие в отстаивании интересов горожан принял Сергей Носов. Он лично ездил в РЭК с представителями транспортных компаний для обсуждения этого вопроса. Цену закрепили на уровне 19 рублей и уже сейчас в Нижнем Тагиле стали появляться объявления о подорожании проезда.
Хотя созданная петиция не касается интересов тагильчан напрямую, тем не менее, если она сработает, это может создать прецедент, опыт которого можно будет перенести на Нижний Тагил. Поэтому даже жителям нашего города, возможно, стоит оставить свою электронную подпись.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru