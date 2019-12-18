Более 70 нарушений ПДД выявлены в Нижнем Тагиле во время рейда «Безопасная дорога»
В Нижнем Тагиле подведены итоги рейда «Безопасная дорога», прошедшего в период с 13 по 16 декабря, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
За время мероприятия выявлено 72 нарушения правил дорожного движения. В частности, 10 человек управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения, два человека находились за рулем, будучи лишенными права управления автомобилем, 14 автомобилистов находились за рулем в состоянии опьянения, один человек передал право управления автомобилем нетрезвому лицу. Кроме того, 12 человек отказались от прохождения медосвидетельствования, пять человек были остановлены во время езды во встречном направлении на дороге с односторонним движением. Еще 18 человек выехали на встречную полосу при объезде препятствий, либо выехали на трамвайные пути во встречном направлении, еще двое нарушили правила расположения авто на проезжей части.
Госавтоинспекция напоминает, по вине автомобилистов, выехавших на встречную полосу, в Нижнем Тагиле и ГГО произошло 26 ДТП, погибли шесть человек, травмированы 54 человека.