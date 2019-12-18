Более 70 нарушений ПДД выявлены в Нижнем Тагиле во время рейда «Безопасная дорога»

За время мероприятия выявлено 72 нарушения правил дорожного движения. В частности, 10 человек управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения, два человека находились за рулем, будучи лишенными права управления автомобилем, 14 автомобилистов находились за рулем в состоянии опьянения, один человек передал право управления автомобилем нетрезвому лицу. Кроме того, 12 человек отказались от прохождения медосвидетельствования, пять человек были остановлены во время езды во встречном направлении на дороге с односторонним движением. Еще 18 человек выехали на встречную полосу при объезде препятствий, либо выехали на трамвайные пути во встречном направлении, еще двое нарушили правила расположения авто на проезжей части.