В Нижнем Тагиле с 1 февраля изменится схема движения общественного транспорта

С предложением корректировки маршрутов общественного транспорта выступил директор ООО «СТК «Строитель-Т» Антон Сащенко. По его мнению, много маршрутов в городе дублирует друг друга, в связи с этим их необходимо ликвидировать, учитывая при этом мнение тагильчан.

Например, маршрут «Вокзал-ВМЗ» продлен до Нижнетагильских электрических сетей по просьбе работников предприятия. От микрорайона «Муринские пруды» транспорт будет следовать через ФОК «Президентский» и поликлинику.

Считаю, что обновленная схема позволит улучшить качество услуг по пассажирским перевозкам, в том числе отдаленных районов,отметил Сащенко.

В период внедрения новой маршрутной системы перевозчики будут анализировать пассажиропоток и менять схемы движения в соответствии с полученными данными.

Владислав Пинаев поручил заранее проинформировать жителей города о предстоящих изменениях в движении общественного транспорта.