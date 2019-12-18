В Нижнем Тагиле с 1 февраля изменится схема движения общественного транспорта
С 1 февраля 2020 года в Нижнем Тагиле поменяется схема движения общественного транспорта. Такое решение было принято на заседании по оптимизации маршрутной сети, в котором приняли участие мэр города Владислав Пинаев и руководители предприятий общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации.
С предложением корректировки маршрутов общественного транспорта выступил директор ООО «СТК «Строитель-Т» Антон Сащенко. По его мнению, много маршрутов в городе дублирует друг друга, в связи с этим их необходимо ликвидировать, учитывая при этом мнение тагильчан.
Например, маршрут «Вокзал-ВМЗ» продлен до Нижнетагильских электрических сетей по просьбе работников предприятия. От микрорайона «Муринские пруды» транспорт будет следовать через ФОК «Президентский» и поликлинику.
Считаю, что обновленная схема позволит улучшить качество услуг по пассажирским перевозкам, в том числе отдаленных районов,отметил Сащенко.
В период внедрения новой маршрутной системы перевозчики будут анализировать пассажиропоток и менять схемы движения в соответствии с полученными данными.
Владислав Пинаев поручил заранее проинформировать жителей города о предстоящих изменениях в движении общественного транспорта.
Нужно в течение января максимально задействовать рекламу в транспорте, на остановках, телевидении и радио, чтобы это не стало для горожан неожиданностью. Главное провести эту работу так, чтобы пассажиры никоим образом не пострадали,подчеркнул мэр.