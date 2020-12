В Свердловской области в связи с сильным снегом и изморозью днем в центральных районах ожидается ухудшение ситуации на дорогах.

В пресс-службе «Уралуправтодор» водителям напомнили, что необходимо соблюдать скоростной режим, а также правила движения в сложных погодных условиях. На федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование дорог. Чтобы предотвратить гололед и снежный накат задействуют дорожную технику. Водителей просят с пониманием относиться к процессу уборки и не создавать помех для спецтранспорта.

