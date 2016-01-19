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Активисты Нижнего Тагила просят Сергея Носова из-за закрытия моста на ул. Фрунзе ограничить парковку на ул. Красноармейская (ФОТО)
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Активисты Нижнего Тагила просят Сергея Носова из-за закрытия моста на ул. Фрунзе ограничить парковку на ул. Красноармейская (ФОТО)

19 января 2016, 10:15ТранспортАлександра Логинова
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