Активисты Нижнего Тагила просят Сергея Носова из-за закрытия моста на ул. Фрунзе ограничить парковку на ул. Красноармейская (ФОТО)

И с этим сложно не согласиться: если на одной из сторон по достаточно узкой улице Красноармейская будет припаркована машина, то всем остальным водителям придется пропускать встречные авто и лишь потом ехать самим.

После закрытия моста на Фрунзе транспортный поток на Выю и Красный камень разделится не на привычные 4 пути (Мира, Пархоменко, Красноармейская и Фрунзе), а на 3. Таким образом, нагрузка на новый мост через реку Тагил и на улицу Красноармейская в принципе существенно вырастет. И если кто-то из автолюбителей начнет парковаться на обочинах - дорога будет полна заторов и даже мелких ДТП.

Чтобы это избежать, активисты и предлагают ограничить места для парковки и стоянки автомобилей. Как и когда на данную идею отреагируют в Администрации города - покажет время и расскажет TagilCity.ru. Напомним, закрытие моста на Фрунзе назначено уже на 15 февраля.