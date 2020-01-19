Свердловский Минтранс не нашел нарушений содержания дороги после 18 ДТП в один день

В ведомстве пояснили, что служебное расследование проведено. По данным Минтранса, на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в день, когда случилось ДТП, работали 102 единицы снегоуборочной техники.

Из 18 ДТП, произошедших на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 20.12.2019, в одном ДТП… выявлено наличие рыхлого снега толщиной не более 1,5 см. …во время снегопада на проезжей части по норме уровня содержания данных автодорог допускается наличие не более 2 см рыхлого снега… По итогам проведенного служебного расследования… сотрудниками ГКУСО «Управление автомобильных дорог» не допущено фактов недобросовестного исполнения должностных обязанностей,сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

Однако общественников этот ответ не удовлетворил: планируется подача обращения в региональное управление Следственного комитета и аппарат президента РФ.

Я сам в этот день ездил в Екатеринбург и могу ответственно заявить, министр транспорта Старков, врёт! Дорога была скользкая, заужена и не подсыпана противогололедными материалами. Для руководства области 18 ДТП за сутки на одной дороге это, видимо, норма. Гибель троих людей - тоже не страшно. Ответственность за это никто нести не хочет и не будет, руководитель движения "Тагил без ям" Никита Чапурин.

Напомним, в одном из ДТП на этом участке 20 декабря погибли двое тагильчан — Александр (скончался на месте) и Наталья (умерла в реанимации в г. Невьянск). По словам жены погибшего, их автомобиль занесло по той же траектории, что и авто Натальи, которое уже стояло на обочине. Мужчина вышел помочь девушке, а в это время в них врезался еще один автомобиль. Супруга Александра полагает, что эту машину занесло по той же траектории, что и две предыдущие. О плохом состоянии этого участка дороги в тот день сообщали и пользователи соцсетей.