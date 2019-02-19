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Более 20 ДТП произошло из-за снегопада в Нижнем Тагиле 19 февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 20 ДТП произошло из-за снегопада в Нижнем Тагиле 19 февраля

Сегодня, 16:38ТранспортФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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