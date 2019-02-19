Более 20 ДТП произошло из-за снегопада в Нижнем Тагиле 19 февраля
Сегодня, 16:38ТранспортФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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19 февраля в Нижнем Тагиле зафиксировано выпадение значительного количества снега. Из-за ухудшения погодных условий на территории города произошло более 20 ДТП.
Сюжеты: Нижний Тагил
К 14:00 часам в Нижнем Тагиле было зарегистрировано более 20 дорожно-транспортных происшествий.
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Пропаганда ОГИБДД МУ МВД РФ «Нижнетагильское» призывает водителей соблюдать ПДД и меры предосторожности при управлении транспортным средством.
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