Еще 9,5 миллиарда рублей получит Свердловская область на строительство ЕКАД

ЕКАД — это крупнейший проект по развитию дорог Свердловской области. Его строительство ведется с 1992 года. В настоящий момент проект близится к завершению, написал глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.
Губернатор рассказал, что посетил стройку вместе с полпредом УрФО Владимиром Якушевым и зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Было принято решение о выделении региону 9,5 миллиарда рублей до 2023 года. По словам Евгения Куйвашева, это позволит ускорить строительство и завершить работы раньше срока.
Надеюсь, что к юбилею Екатеринбурга можно будет рассказать жителям региона о завершении масштабного строительства, подытожил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что часть выделенных средств будет направлена на реконструкцию участка дороги «Семь Ключей — Большой Исток».
Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин распорядился выделить на строительство ЕКАД два миллиарда рублей. Строительство планировалось завершить к 2024 году.