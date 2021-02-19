Еще 9,5 миллиарда рублей получит Свердловская область на строительство ЕКАД

Еще 9,5 миллиарда рублей получит Свердловская область на строительство ЕКАД

Сегодня, 12:26ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Дополнительно 9,5 миллиарда рублей получит Свердловская область на работы по строительству кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга. Это позволит завершить проект раньше срока.

ЕКАД — это крупнейший проект по развитию дорог Свердловской области. Его строительство ведется с 1992 года. В настоящий момент проект близится к завершению, написал глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

Фото:Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор рассказал, что посетил стройку вместе с полпредом УрФО Владимиром Якушевым и зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Было принято решение о выделении региону 9,5 миллиарда рублей до 2023 года. По словам Евгения Куйвашева, это позволит ускорить строительство и завершить работы раньше срока.

Надеюсь, что к юбилею Екатеринбурга можно будет рассказать жителям региона о завершении масштабного строительства, подытожил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что часть выделенных средств будет направлена на реконструкцию участка дороги «Семь Ключей — Большой Исток».

Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин распорядился выделить на строительство ЕКАД два миллиарда рублей. Строительство планировалось завершить к 2024 году.

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