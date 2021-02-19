Еще 9,5 миллиарда рублей получит Свердловская область на строительство ЕКАД

Губернатор рассказал, что посетил стройку вместе с полпредом УрФО Владимиром Якушевым и зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Было принято решение о выделении региону 9,5 миллиарда рублей до 2023 года. По словам Евгения Куйвашева, это позволит ускорить строительство и завершить работы раньше срока.