Первый слой асфальта планируется уложить на мосту через Тагильский пруд в 2021 году

Первый слой асфальта планируется уложить на мосту через Тагильский пруд в 2021 году

Сегодня, 16:41ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Достроить конструкцию моста через Тагильский пруд и уложить первый слой асфальта планируется к концу 2021 года.

К 300-летнему юбилею планируется сдать крупнейший объект — мост через пруд в Нижнем Тагиле. Работы над объектом ведутся 24 часа в сутки, сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящий момент почти завершено строительство очистных сооружений и других важных этапов.

Можно рассказывать о множестве промежуточных итогов. Например, о переустройстве линий электроснабжения, связи и водопровода, рассказал руководитель подрядчика «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров.

Отмечается, что на 2021 год запланирован опережающий график проведения работ. Строители планируют полностью собрать конструкцию моста и путепровода через Свердловской шоссе к концу 2021 года. Также на мосту будет уложен первый слой асфальта, чтобы на 2022 год остались только работы по благоустройству территории и финишные этапы строительства.

Для ускорения темпа работ, с Министерством транспорта Свердловской области была согласована возможность увеличения финансирования проекта в 2021 году.

Мост обойдется городу почти в четыре миллиарда рублей.

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Нижний Тагил
строительствомостпрудтагильский прудНижний Тагил
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