Первый слой асфальта планируется уложить на мосту через Тагильский пруд в 2021 году

К 300-летнему юбилею планируется сдать крупнейший объект — мост через пруд в Нижнем Тагиле. Работы над объектом ведутся 24 часа в сутки, сообщает пресс-служба администрации города.
В настоящий момент почти завершено строительство очистных сооружений и других важных этапов.
Можно рассказывать о множестве промежуточных итогов. Например, о переустройстве линий электроснабжения, связи и водопровода, рассказал руководитель подрядчика «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров.
Отмечается, что на 2021 год запланирован опережающий график проведения работ. Строители планируют полностью собрать конструкцию моста и путепровода через Свердловской шоссе к концу 2021 года. Также на мосту будет уложен первый слой асфальта, чтобы на 2022 год остались только работы по благоустройству территории и финишные этапы строительства.
Для ускорения темпа работ, с Министерством транспорта Свердловской области была согласована возможность увеличения финансирования проекта в 2021 году.
Мост обойдется городу почти в четыре миллиарда рублей.