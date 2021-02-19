Первый слой асфальта планируется уложить на мосту через Тагильский пруд в 2021 году

Отмечается, что на 2021 год запланирован опережающий график проведения работ. Строители планируют полностью собрать конструкцию моста и путепровода через Свердловской шоссе к концу 2021 года. Также на мосту будет уложен первый слой асфальта, чтобы на 2022 год остались только работы по благоустройству территории и финишные этапы строительства.