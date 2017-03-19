Дорогостоящие автомобили возглавили рейтинг самых худших автомобилей 2016 года (ФОТО)

Известное автомобильное издание составило ТОП-10 худших машин. Был проведен опрос автовладельцев, проведены дорожные испытания и краш-тесты Luxury SUV.

По данным Consumer Reports худшим из автомобилей стал дорогостоящий внедорожник Cadillac Escalade. Его стоимость превышает четыре миллиона рублей.

Он оказался неповоротливым на дороге, а его салон признан очень тесным. Автовладельцы считают, что высокая цена этого автомобиля не оправдана: ему не хватает той роскоши, которая свойственна дорогим моделям.

Land Rover Discovery Sport занял в рейтинге второе место. По данным опроса автомобилистов, у данного авто не с первого раза срабатывает коробка передач, поэтому владельцы называют его слегка «тормознутым». Так же медленно работает в машине сенсор на мультимедийной системе. Дешевый салон и слабая надежность также не устроила экспертов.

3 место досталось Maserati Ghibli. Его владельцы недовольны данным автомобилем. Их не устраивают дешевые материалы, использованные при изготовлении, и интерьер. Да и краш-тест - Maserati Ghibli провалил, сообщают «Актуальные новости».