68 единиц техники очищали Нижний Тагил от снега в ночь на 19 марта

В ночь на 19 марта улицы Нижнего Тагила от снега очищали 68 единиц техники. Напомним, за сутки в городе выпало около 70% месячной нормы осадков . Благодаря усиленным мерам по уборке снега, за ночь основные дорожные магистрали удалось расчистить.

Работы не останавливаются и с началом дня: с 8 утра 19 марта на дороги было выведено 42 единицы техники. В течение дня от снега будут очищаться не только дороги, но и остановки, тротуары и пешеходные переходы. Дорожники обещают вывезти основную массу снега с улиц уже ночью с 19 на 20 марта, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.