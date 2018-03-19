Почему цены на запчасти такие разные?

Чтобы разобраться в тонкостях подбора запчастей, редакция TagilCity.ru попыталась выяснить у экспертов ПРОДЕТАЛЬ.РФ, на что стоит обратить внимание при выборе автозапчастей. Тогда будет понятно, почему такая разная ценовая политика поставщиков – стоимость не всегда зависит от качества.

Существует 3 основных категории автодеталей, которые хотя и стоят по-разному, но относятся к группе безрисковых покупок, так как имеют высокое качество.

Запчасти с «родными» логотипами – самые надежные. Цена на такие детали высокая. Как правило, это оправдано, так как машина на таких запчастях обычно проходит больший километраж.

Конвейерный неоригинал – самый достойный аналог оригинальным запчастям. Чтобы было понятно, о чем речь, рассмотрим такой пример:

запчасти выпускают такие фирмы, к примеру, как: Sachs, LEMFORDER, BOSCH, TEXTAR, NGK и др. Далее продукция поставляется автопроизводителю, который и ставит на ней свое фирменное клеймо – AUDI, FORD, Toyota. С этого момента деталь становится гораздо дороже. Так вот, возможность купить запчасти под их первоначальным брендом BOSCH, NGK и т.п. удешевляет покупку на 30-40%. Это совершенно законно, так как уже через несколько лет после выхода новой модели завод-изготовитель не препятствует использованию для ремонта и обслуживания запчасти первоначального бренда наряду с перебрендированными деталями.

Существует еще одна вполне допустимая категория неоригиналов. Такие детали выпускаются без ведома автопроизводителя под самостоятельными брендами с незначительными конструктивными изменениями. Корректировки могут касаться используемого сырья, применяемой технологии и иметь несколько сниженное качество и долговечность, но все компенсирует низкая цена запчасти, которая снижается в 1.5-2 раза. При этом такие неоригиналы весьма надежны и безопасны в использовании.

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Обратите внимание, менеджеры компании – эксперты в области подбора и идентификации запчастей. Мы не допустим, чтобы негодная и дефектная продукция попала к потребителю.