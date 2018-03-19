Штрафы за мойку машин у водоёмов могут повыситься до 60 000 рублей

От той или иной зоны зависит сумма штрафа, которую водитель рискует получить за несанкционированную мойку машины.

Первая зона – самая дорогостоящая, штраф до 50 000 рублей. Мойка во второй зоне обойдется в 20 000 рублей. И помывка автомобиля в третьей зоне будет караться суммой в 10 000 рублей.

В настоящее время санкции подразумевают максимальный штраф до 4 500 тысяч рублей для физических лиц, передаёт издание «Наш город».