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Штрафы за мойку машин у водоёмов могут повыситься до 60 000 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штрафы за мойку машин у водоёмов могут повыситься до 60 000 рублей

19 марта, 07:00Транспорт
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