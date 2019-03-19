В Тагиле 14 нарушений за день выявлены ГИБДД на междугородних автобусах
Сегодня, 08:59ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
18 марта сотрудники ГИБДД провели рейд на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. В ходе мероприятия выявлено 14 нарушений, допущенных водителями автобусов.
Сюжеты: Нижний Тагил, Пригород
В одном из междугородних автобусов не все пассажиры были пристегнуты ремнями, в аптечке находились медикаменты с истекшем сроком годности. Также оказалось, что автомобиль снят с регистрации, а госномер находится в розыске.
В автобусе, следовавшем в Горноуральский, перевозились пассажиры сверх нормы. Водитель пояснил, что пойти на такую меру пришлось из-за отмены рейсов до населенного пункта, а людям необходимо добраться домой. Как отмечают в ГИБДД, на рейсах в ГГО наблюдается изношенность автобусов, что приводит к поломкам.
Помимо этого, в ходе рейда был остановлен водитель, не имеющей соответствующий категории вождения. Автобус был направлен на спецстоянку.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей