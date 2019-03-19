В Тагиле 14 нарушений за день выявлены ГИБДД на междугородних автобусах

В одном из междугородних автобусов не все пассажиры были пристегнуты ремнями, в аптечке находились медикаменты с истекшем сроком годности. Также оказалось, что автомобиль снят с регистрации, а госномер находится в розыске.

В автобусе, следовавшем в Горноуральский, перевозились пассажиры сверх нормы. Водитель пояснил, что пойти на такую меру пришлось из-за отмены рейсов до населенного пункта, а людям необходимо добраться домой. Как отмечают в ГИБДД, на рейсах в ГГО наблюдается изношенность автобусов, что приводит к поломкам.