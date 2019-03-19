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В Тагиле 14 нарушений за день выявлены ГИБДД на междугородних автобусах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Тагиле 14 нарушений за день выявлены ГИБДД на междугородних автобусах

Сегодня, 08:59ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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