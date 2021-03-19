Из-за гололеда, метелей и перепада температур увеличится риск ДТП в Нижнем Тагиле

Из-за гололеда, метелей и перепада температур увеличится риск ДТП в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:41ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Из-за ожидающихся снегопадов и гололеда жителям Нижнего Тагила нужно быть бдительными на дорогах, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

С 19 по 21 марта в Свердловской области синоптики прогнозируют дневные температуры воздуха до +5 градусов. При этом по ночам будет до -10 градусов. Также ожидаются ветра с порывами до 14 метров в секунду и сильные снегопады.

В связи с этим возникнет гололед на проезжей части и тротуарах, что может​ повлечь​ за собой увеличение количества ДТП.

ГИБДД просит тагильчан отложить поездки на личном автотранспорте на дальние расстояния. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию между автомобилями.

Пешеходам нужно быть осторожней при переходе проезжей части и переходить ее только на пешеходном переходе. При этом необходимо посмотреть по сторонам и дождаться, когда транспортные средства остановятся полностью. В темное время суток и при снегопаде рекомендуется использовать в одежде​ светоотражающие элементы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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