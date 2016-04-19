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Общественники Нижнего Тагила собираются обратиться в министерство транспорта по вопросу ремонта улиц Выйская и Верхняя Черепанова
Сюжеты:
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Общественники Нижнего Тагила собираются обратиться в министерство транспорта по вопросу ремонта улиц Выйская и Верхняя Черепанова

19 апреля 2016, 17:25ТранспортМарина
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