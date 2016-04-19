В Нижнем Тагиле скорректировано расписание электричек для стыковки с «Ласточкой»

Пресс-служба Свердловской пригородной компании сообщает, что поезд №6832 от станции Европейская до 328 км будет следовать по обычному расписанию. Остановки будут отменены на станциях 328 км, Орулиха, 337 км, 350 км и 353 км. В Нижний Тагил электричка прибудет в 12:48, что на 8 минут раньше прежнего расписания.

Пассажиры этого электропоезда, желающие доехать до станций, на которых отменены остановки, смогут на станции Баранчиская пересесть на поезд №6864 сообщением Нижняя Тура - Нижний Тагил, курсирующий со всем остановками.

Кстати, время отправления и прибытия этого электропоезда тоже измениться: из Нижней Туры отправляется в 10:32, проследует с изменениями по станциям, и прибудет в Нижний Тагил в 13:04.

Кроме того, изменится расписание электропоезда №6851: отправление из Нижнего Тагила на 7 минут раньше – в 09:28, прибытие в Нижнюю Туру в 11:57, тоже раньше на 7 минут.

СвЖД напоминает, что с началом курирования скоростных «Ласточек» маршрутная сеть была скорректирована для удобства пассажиров. На участке Екатеринбург – Нижний Тагил днем курсируют два дополнительных поезда.

При этом, «Ласточка» прибывает в наш город так, чтобы пассажиры смогли совершить пересадку на электропоезда до Нижней Туры и Серова. Таким образом, свердловчанам стало удобнее и дешевле добираться до Кушвы, Верхотурья, Верхней и Нижней Туры, Серова, Новой Ляли и Лобвы.

Напомним, первый рейс «Ласточки» в Нижний Тагил состоялся 5 ноября. На скоростном электропоезде из Екатеринбурга в промышленную столицу региона прибыл губернатор Евгений Куйвашев.