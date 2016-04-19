В Нижнем Тагиле улица Серова закрыта для автомобилистов: паводок затопил проезжую часть (ФОТО)

Как сообщил редакции TagilCity.ru Сергей Бернгардт, руководитель отделения пропаганды ГИБДД, улица Серова закрыта для проезда автомобилей от моста на улице Красноармейская до улицы Островского. Автомобилистам стоит учесть это обстоятельство при прокладке маршрута движения. Движение по мосту на улице Красноармейская не было закрыто, проехать можно.

Ещё вчера было неясно, будет ли необходимо закрывать улицу Серова, или Нижний Тагил обойдется без таких суровых мер. Увеличившийся сток воды из Нижнетагильского пруда привел к разливу реки Тагил и затоплению улицы Серова. Начавшийся недавно дождь только усугубляет ситуацию. Сейчас спасатели заняты укреплением берега реки.