163 тысячи рублей отсудил у мэрии житель Екатеринбурга за плохую дорогу
19 апреля 2017, 11:25Транспорт
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Интересный прецедент возник накануне в столице Урала – мужчине удалось отсудить у мэрии Екатеринбурга деньги за плохую дорогу.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Ystav, в прошлом году с автолюбителем произошел неприятный инцидент по вине городских властей. Из-за глубокой колеи на дороге водитель врезался в дерево и получил материальный ущерб в сумме 218 тыс. руб.
Екатеринбуржец обратился в суд и сумел взыскать с мэрии города 163 тыс. руб.
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