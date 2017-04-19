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163 тысячи рублей отсудил у мэрии житель Екатеринбурга за плохую дорогу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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163 тысячи рублей отсудил у мэрии житель Екатеринбурга за плохую дорогу

19 апреля 2017, 11:25Транспорт
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