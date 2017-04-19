Розовый Заяц выйдет на борьбу с безбилетниками на ж/д вокзале в Екатеринбурге

Так, Заяц проведет обучение по использованию мобильного приложения, а также расскажет, что делать, если пассажир электрички забыл купить билет. Присутствующие узнают о различных вариантах приобретения билетов – через терминалы, на сайте, безналичным расчётом.

Для борьбы с безбилетным проездом необходим комплексный подход. Это и внедрение инновационных технологий, и расширение каналов продаж проездных документов, проведение усиленных рейдов и формирование общественного мнения о недопустимости проезда без оплаты. Креативные мероприятия тоже приносят результат. Сейчас, благодаря комплексному подходу, на всем полигоне присутствия ОАО «СПК» количество «зайцев» в пригородных поездах составляет не более 1% отмечает генеральный директор «Свердловской пригородной компании» Евгений Савостин.