Запрет на работу весового контроля в Нижнем Тагиле ввел главный инспектор ГИБДД Свердловской области

С 16 апреля, постановлением главы города, на территории Нижнего Тагила введено ограничение движения большегрузного транспорта по дорогам общего пользования. Эта мера призвана сохранить городские магистрали от разрушения.

Но несмотря на запрет, большегрузы продолжают въезжать на территорию Нижнего Тагила и остаются безнаказанными.

Дело в том, что начальник ГИБДД по Свердловской области вот уже почти год не дает разрешения на работу передвижного пункта весового контроля. Объясняет свое решение Юрий Демин отсутствием на территории муниципалитета штрафной стоянки для большегрузного транспорта, специальных площадок для размещения передвижных весов и грузового эвакуатора.

Закупка такого эвакуатора и строительство штрафной стоянки обойдется городу в десятки миллионов рублей. При этом эвакуация за данное нарушение необязательна. Вполне достаточно запретить дальнейшее движение грузовика и предложить вызвать другую машину для частичной разгрузки автомобиля. Подобная практика в России есть и она вполне законна. -- комментирует запрет Сергей Носов.

В администрации города намерены оспорить решение областной ГИБДД в вышестоящей инстанции. В ближайшее время будет направлено соответствующее письмо министру МВД РФ, Владимиру Колокольцеву.