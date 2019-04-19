Ограничения движения введены на свердловских дорогах из-за розлива р. Тура

Так в Туринском городском округе затоплен оказался низководный мост рядом с селом Жуковское. Еще один мост затоплен на подъезде к селу Городище. Данный участок можно объехать по дороге Туринск-Тавда через участок Городище-Таволожка.

Третий затопленный мост находится на дороге Липовское-Чернышово. Вариантов альтернативного объезда этой дороги нет.

В Слободо-Туринском районе затоплен мост на дороге Сладковское-Макуй, еще два – на подъезде к Туринской Слободе и к деревне Барбашина. Эти мосты нельзя объехать другой дорогой.

Также половодье смыло часть насыпи и часть водопропускной трубы на 48-м километре дороги Зайково-Пьянково-Знаменское. Высокая вода также обрушила конусы насыпи моста через реку Нырья на 73-м километре дороги Верхняя Синячиха-Махнево-Болотовское.