Ограничения движения введены на свердловских дорогах из-за розлива р. Тура
В Свердловской области введены ограничения движения на некоторых дорогах из-за паводка на реке Тура, сообщает департамент информполитики региона.
Так в Туринском городском округе затоплен оказался низководный мост рядом с селом Жуковское. Еще один мост затоплен на подъезде к селу Городище. Данный участок можно объехать по дороге Туринск-Тавда через участок Городище-Таволожка.
Третий затопленный мост находится на дороге Липовское-Чернышово. Вариантов альтернативного объезда этой дороги нет.
В Слободо-Туринском районе затоплен мост на дороге Сладковское-Макуй, еще два – на подъезде к Туринской Слободе и к деревне Барбашина. Эти мосты нельзя объехать другой дорогой.
Также половодье смыло часть насыпи и часть водопропускной трубы на 48-м километре дороги Зайково-Пьянково-Знаменское. Высокая вода также обрушила конусы насыпи моста через реку Нырья на 73-м километре дороги Верхняя Синячиха-Махнево-Болотовское.
Ограничительные меры будут сняты после прохождения паводка и проведения восстановительных работ.