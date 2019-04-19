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Ограничения движения введены на свердловских дорогах из-за розлива р. Тура
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ограничения движения введены на свердловских дорогах из-за розлива р. Тура

Сегодня, 21:06ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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