Стадо овец спровоцировало ДТП на трассе под Каменском-Уральским

Водитель Mitsubishi Pajero не смог во время среагировать на выбежавшую на трассу отару овец, из-за чего автомобиль получил повреждения, которые эксперты оценили в 197 052 рубля.

Свердловский областной суд после рассмотрения иска удовлетворил его частично, признав, что в произошедшем виноваты обе стороны – водитель нарушил скоростной режим, а хозяин не уследил за животными. Сумма компенсации была снижена до 100 тыс.

Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, но и там подтвердили верность решения Свердловского областного суда и оставили всё без изменений.