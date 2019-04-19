Стадо овец спровоцировало ДТП на трассе под Каменском-Уральским
Сегодня, 22:30ТранспортФото: pxhere.com
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На трассе Каменск-Уральский-Усть-Багаряк произошла авария с участием отары овец и легкового автомобиля. Транспортное средство получило серьёзные повреждения и владелец потребовал взыскать с хозяина стада компенсацию в размере свыше 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Водитель Mitsubishi Pajero не смог во время среагировать на выбежавшую на трассу отару овец, из-за чего автомобиль получил повреждения, которые эксперты оценили в 197 052 рубля.
Свердловский областной суд после рассмотрения иска удовлетворил его частично, признав, что в произошедшем виноваты обе стороны – водитель нарушил скоростной режим, а хозяин не уследил за животными. Сумма компенсации была снижена до 100 тыс.
Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, но и там подтвердили верность решения Свердловского областного суда и оставили всё без изменений.
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