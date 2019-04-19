Транспортную развязку в районе Кольцово отремонтируют за 122,4 миллиона
Сегодня, 13:00ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге на ремонт транспортной развязки у аэропорта «Кольцово» отремонтируют за 122,4 миллиона рублей, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Финансирование данного проекта будет проходить за счет средств областного бюджета.
Согласно документации проекта, подрядчик должен поменять асфальтобетонное покрытие на въезде на транспортную развязку на улицу Просторную, на съезде с нее, а также на съезде со стороны птицефабрики, на съезде и выезде из аэропорта в сторону Химмаша.
Также ремонт должен быть проведен на съездах со стороны «Кольцово» в направлении Тюмени и Челябинска, на съезде и выезде на рынок Бахчиванджи. Общая протяженность ремонтируемой поверхности составит 7,8 километра.
Все работы должны быть завершены в срок до 20 сентября 2019 года. 16 мая состоится электронный аукцион, на котором определится исполнитель. График ограничений движения находится в разработке.
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