Транспортную развязку в районе Кольцово отремонтируют за 122,4 миллиона

Финансирование данного проекта будет проходить за счет средств областного бюджета.

Согласно документации проекта, подрядчик должен поменять асфальтобетонное покрытие на въезде на транспортную развязку на улицу Просторную, на съезде с нее, а также на съезде со стороны птицефабрики, на съезде и выезде из аэропорта в сторону Химмаша.

Также ремонт должен быть проведен на съездах со стороны «Кольцово» в направлении Тюмени и Челябинска, на съезде и выезде на рынок Бахчиванджи. Общая протяженность ремонтируемой поверхности составит 7,8 километра.