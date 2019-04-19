В Нижнем Тагиле оштрафовали больше 1000 водителей автобусов за 2019 год
С начала 2019 года больше 1000 водителей привлекли к ответственности за нарушения ПДД в Нижнем Тагиле. Большинство из них госавтоинспекторы выявили во время профилактических мероприятий, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Чаще всего водители управляют технически неисправными автобусами – 334 случая; не пристёгиваются ремнями безопасности – 202 нарушения. 130 водителей нарушили правила проезда пешеходных переходов, ещё 17 осуществляли движение на запрещающий сигнал светофора.
Также полицейские выявили троих водителей, у которых нет необходимой категории вождения для управления автобусом. Несколько человек нарушили правила перевозки детей, ещё один тагильчанин управлял автобусом будучи пьяным.
Такое значительное количество допущенных водителями автобусов нарушений стало возможно по причине низкой дисциплины, отсутствия необходимого контроля со стороны должностных лиц и руководителей транспортных предприятий. В первую очередь, это касается технического состояния автобусов, а также квалификации водительского состава, добавили в ГИБДД.