В Нижнем Тагиле оштрафовали больше 1000 водителей автобусов за 2019 год

Чаще всего водители управляют технически неисправными автобусами – 334 случая; не пристёгиваются ремнями безопасности – 202 нарушения. 130 водителей нарушили правила проезда пешеходных переходов, ещё 17 осуществляли движение на запрещающий сигнал светофора.

Также полицейские выявили троих водителей, у которых нет необходимой категории вождения для управления автобусом. Несколько человек нарушили правила перевозки детей, ещё один тагильчанин управлял автобусом будучи пьяным.