В Свердловской области началась кампания по ремонту железнодорожных переездов: в этом году на неё направлено более 40 млн рублей

В пригороде Нижнего Тагила – на станциях Верх-Нейвинск, Мурзинка и Нейво-Рудянка между путями вместо асфальта будет проложен гранитный камень. По сравнению с асфальтом этот камень является более долговечным. Кроме того, при необходимости ремонта путей на переезде гранитный камень убирается, а по окончании работ укладывается обратно. Всего на работы по ремонту железнодорожных переездов в Свердловской области будет направлено 44,4 миллиона рублей, сообщает MK.RU, Екатеринбург.