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В Свердловской области началась кампания по ремонту железнодорожных переездов: в этом году на неё направлено более 40 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области началась кампания по ремонту железнодорожных переездов: в этом году на неё направлено более 40 млн рублей

19 мая 2016, 13:45ТранспортПавел Щербина
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