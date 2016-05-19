В Свердловской области началась кампания по ремонту железнодорожных переездов: в этом году на неё направлено более 40 млн рублей
19 мая 2016, 13:45ТранспортПавел Щербина
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На 48 железнодорожных переездах Свердловской области настил будет заменён резинокордовым покрытием. На двух переездах запланирована модернизация автоматической сигнализации.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пригороде Нижнего Тагила – на станциях Верх-Нейвинск, Мурзинка и Нейво-Рудянка между путями вместо асфальта будет проложен гранитный камень. По сравнению с асфальтом этот камень является более долговечным. Кроме того, при необходимости ремонта путей на переезде гранитный камень убирается, а по окончании работ укладывается обратно. Всего на работы по ремонту железнодорожных переездов в Свердловской области будет направлено 44,4 миллиона рублей, сообщает MK.RU, Екатеринбург.
СвЖД отмечает, что все работы будут проводиться в сжатые сроки. Это минимизирует неудобства автолюбителей, ведь на время ремонта любой переезд закрывается для автотранспорта и автомобилистам приходится объезжать его.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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