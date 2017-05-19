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Долг россиян по транспортному налогу вырос с 2014 по 2016 год в два раза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Долг россиян по транспортному налогу вырос с 2014 по 2016 год в два раза

19 мая 2017, 12:25Транспорт
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