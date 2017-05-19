Долг россиян по транспортному налогу вырос с 2014 по 2016 год в два раза

Автовладельцы в России увеличили задолженность по транспортному налогу в период с 2014 по 2016 год на 42 миллиона рублей, сообщает газета «Известия». В январе 2014 года она составляла 57 млрд рублей, в январе 2016 года – уже 99,7 млрд рублей. Такое положение отражается на недополучении средств фондами, осуществляющими ремонт и содержание автодорог.

Выходом из такой ситуации эксперты видят улучшение контроля налога и повышение цен на бензин, как замену транспортного налога. Таким образом, фактически осуществлять оплату будут только те, кто действительно пользуются транспортом, тем самым участвуя в износе дорог.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что для покрытия задолженности будет достаточно поднять цену бензина всего на один рубль. В Российском автотранспортном союзе поддержали его мнение.