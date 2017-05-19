Залоговый автомобиль был арестован у автовладельца из Екатеринбурга (ВИДЕО)
19 мая 2017, 08:15Транспорт
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В столице Урала автомобилист лишился своего автомобиля, который находился в залоге у одного из банков.
Сюжеты: Екатеринбург
В УФССП по Екатеринбургу накануне поступил исполнительный лист, согласно которому из-за задолженности хозяина машины Opel Antara необходимо изъять. Должник свой автомобиль продал третьему лицу, который, как пишет E1.ru, был в курсе особого положения иномарки.
Во время ареста автомобиля мужчина всячески пытался отстоять иномарку, даже грозился снять колеса. По его словам, он покупал Opel без них. В итоге иномарка всё равно отправилась к взыскателю.
Видео: E1.ru
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