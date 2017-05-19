Залоговый автомобиль был арестован у автовладельца из Екатеринбурга (ВИДЕО)

В УФССП по Екатеринбургу накануне поступил исполнительный лист, согласно которому из-за задолженности хозяина машины Opel Antara необходимо изъять. Должник свой автомобиль продал третьему лицу, который, как пишет E1.ru , был в курсе особого положения иномарки.

Во время ареста автомобиля мужчина всячески пытался отстоять иномарку, даже грозился снять колеса. По его словам, он покупал Opel без них. В итоге иномарка всё равно отправилась к взыскателю.