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В Свердловской области пьяный водитель без прав врезался в столб во время погони
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Pyanyy voditel sbil 54 letnego peshekhoda v traktorozavodskom rayone

В Свердловской области пьяный водитель без прав врезался в столб во время погони

Вчера, 22:34ТранспортФото: pxhere.com
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