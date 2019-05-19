В Свердловской области пьяный водитель без прав врезался в столб во время погони
Вчера, 22:34ТранспортФото: pxhere.com
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В селе Краснополянское Байкаловского района произошла погоня с участием экипажа ГИБДД и автомобиля Лада Приора, водитель которой проигнорировал требования полицейского остановиться и попытался скрыться, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Погоня произошла 19 мая. Во время преследования водитель Лады Приоры не справился с управлением, съехал с дороги и протаранил опору линии связи. Автомобиль после столкновения перевернулся. В салоне находилось три человека.
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После медицинского освидетельствования водителя оказалось, что в его крови содержалось 0,6 промилле алкоголя. При этом у него отсутствовало удостоверение, дающее право на управление транспортным средством.
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