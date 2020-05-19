В Нижнем Тагиле поток транспорта на выезде с Вагонки разделят островками безопасности

Проект развязки улиц был согласован с ГИБДД еще на начальной стадии. Изменения в схеме движения будут незначительными. По словам замдиректора по производству «УБТ-Сервиса» Дмитрия Халтурина, с улицы Юности выезд идет в сторону УВЗ, по центру развязки будут ходить только трамваи. Автомобили будут двигаться по бокам островков безопасности.