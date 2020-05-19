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#300лет
В Нижнем Тагиле поток транспорта на выезде с Вагонки разделят островками безопасности
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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В Нижнем Тагиле поток транспорта на выезде с Вагонки разделят островками безопасности

Сегодня, 19:24ТранспортФото: ИА «Все новости»
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