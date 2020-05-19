В Нижнем Тагиле поток транспорта на выезде с Вагонки разделят островками безопасности
Сегодня, 19:24ТранспортФото: ИА «Все новости»
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В Нижнем Тагиле в рамках ремонта дороги по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» на пересечении улицы Юности и Восточного шоссе появятся островки безопасности, которые разделят транспортный поток, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Проект развязки улиц был согласован с ГИБДД еще на начальной стадии. Изменения в схеме движения будут незначительными. По словам замдиректора по производству «УБТ-Сервиса» Дмитрия Халтурина, с улицы Юности выезд идет в сторону УВЗ, по центру развязки будут ходить только трамваи. Автомобили будут двигаться по бокам островков безопасности.
Напомним, в 2020 гoду в рамкaх прoекта БКАД в Нижнeм Тагилe отремoнтируют 22 улицы зa 626 миллионoв рублeй.
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