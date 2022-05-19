Стоимость проезда в автобусах Нижнего Тагила поднимется до 22 рублей

Стоимость проезда в автобусах Нижнего Тагила поднимется до 22 рублей
Стоимость проезда в автобусах Нижнего Тагила поднимется до 22 рублей
Сегодня, 16:39ТранспортФото: 1MI
С 23 мая 2022 года стоимость проезда в автобусах и маршрутках Нижнего Тагила поднимется до 22 рублей.

Подорожание составит 1 рубль, с понедельника услуги проезда в общественном транспорте будут стоить 22 рубля, заявили редакции TagilCity.ru в управлении городским хозяйством.

Региональная энергетическая комиссия согласовала тагильским перевозчикам поднятие тарифа до 22 рублей за поездку, а транспортники хотели обосновать подорожание до 30 рублей.

Напомним, стоимость проезда в тагильских автобусов не менялась с 2019 года, а по бизнесу перевозчиков ударили пандемия коронавируса и введение санкций. За эти годы произошло существенное поднятие цен не только на топливо и запчасти, но и на обслуживание транспорта. Повышение цен необходимо для того, чтобы содержать автопарк в исправном состоянии и выплачивать достойную заработную плату персоналу.

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