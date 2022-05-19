Стоимость проезда в автобусах Нижнего Тагила поднимется до 22 рублей

Напомним, стоимость проезда в тагильских автобусов не менялась с 2019 года, а по бизнесу перевозчиков ударили пандемия коронавируса и введение санкций. За эти годы произошло существенное поднятие цен не только на топливо и запчасти, но и на обслуживание транспорта. Повышение цен необходимо для того, чтобы содержать автопарк в исправном состоянии и выплачивать достойную заработную плату персоналу.