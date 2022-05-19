УСМ намерен на два месяца закрыть мост на Циолковского в Тагиле

Движение по улице Циолковского от ул. Индустриальной до Октябрьской революции будет полностью перекрыто с 25 мая по 30 июля этого года. В это время подрядная организация «Уралстроймонтаж» завершит первый этап работ.

На два месяца будет перекрыто движение по мосту на Тагилстрой, так как «Уралстроймонтаж» (УСМ) должен завершить реконструкцию тротуаров и проезжей части, следует из документа, имеющегося в распоряжении редакции TagilCity.ru. С 25 мая по 30 июля строители проложат трамвайные пути, заасфальтируют обе стороны дороги и благоустроят тротуары. Мы направили обращение в администрацию города и ГИБДД о планируемом закрытии моста, пока что окончательного решения с их стороны не последовало. Работы по первому этапу будут закончены к концу июля, рассказал редакции TagilCity.ru директор УСМ Алексей Голященко. Напомним, реконструкция улицы Циолковского с путепроводом через железнодорожные пути началась в мае прошлого года, после чего стала самой болезненной темой для тагильчан. Сроки открытия транспортной артерии, соединяющей центр города и Тагилстрой, несколько раз переносились по причине непредвиденных работ и удорожания материалов. За это время подрядная организация «Уралстроймонтаж» попала в реестр недобросовестных поставщиков, так как самовольно внесла изменения в проект реконструкции дорог в микрорайоне Муринские пруды на ГГМ. Последний раз, 18 мая, мост посетил министр транспорта Василий Старков, который дал подрядной организации 20 дней на ликвидацию провала в графике работ. В противном случае, отметил он, УСМ под руководством Алексея Голященко грозит расторжение миллиардного контракта. «Чтобы в День города эту разруху не видели»: Старков о мосте на Циолковского в Тагиле

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