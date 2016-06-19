В Ревде активисты заклеили дорожные знаки провокационными наклейками (ФОТО)

Вероятно, о нарушении дорожные активисты, устроившие акцию, не подозревали, либо сделали это намерено. Отметим, что такое мероприятие противоречит административному кодексу. Загораживать дорожные знаки запрещено, согласно п.1.5 Правил дорожного движения. Штраф за содеянное для граждан составляет от 5 до 10 тысяч рублей.

Добавим, что авторство никто из дорожных активистов Ревды на себя не взял, хотя весной их акции привлекали внимание СМИ области. Так, Юлий Щипачев расставил на дорожных ямах таблички, а Семен Костромин сам купил КАМАЗ щебня и засыпал им выбоины.