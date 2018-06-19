Дороги в Алапаевске будут отремонтированы к приезду патриарха Кирилла

Глава РПЦ патриарх Кирилл в июле планирует принять участие в мероприятиях, посвященных памяти 100-летия со дня расстрела семьи императора Николая II Романова, которые состоятся на Среднем Урале. В рамках этого события, патриарх собирается нанести визит в Алапаевск и монастырь во имя Святых новомучеников и исповедников.

В Алапаевске развернулся ремонт дорог, ведущих к историческим местам. В данный момент закрыт участок улицы Ленина от Свято-Троицкого собора до Напольной школы и Монастыря святой Елизаветы Федоровны.

На улице Чайковского и на мосту через Нейву меняют дорожное покрытие. Также будет отремонтирован отрезок дороги между Нижней Синячихой и Монастырем во имя святых новомучеников и исповедников, который был основан на месте гибели семьи Романовых, сообщает ZNAK.