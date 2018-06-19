Дороги в Алапаевске будут отремонтированы к приезду патриарха Кирилла
В Алапаевске дороги, ведущие к историческим объектам, связанным с семьей Николая II Романова, будут отремонтированы до июля в связи с приездом главы РПЦ патриарха Кирилла.
Глава РПЦ патриарх Кирилл в июле планирует принять участие в мероприятиях, посвященных памяти 100-летия со дня расстрела семьи императора Николая II Романова, которые состоятся на Среднем Урале. В рамках этого события, патриарх собирается нанести визит в Алапаевск и монастырь во имя Святых новомучеников и исповедников.
В Алапаевске развернулся ремонт дорог, ведущих к историческим местам. В данный момент закрыт участок улицы Ленина от Свято-Троицкого собора до Напольной школы и Монастыря святой Елизаветы Федоровны.
На улице Чайковского и на мосту через Нейву меняют дорожное покрытие. Также будет отремонтирован отрезок дороги между Нижней Синячихой и Монастырем во имя святых новомучеников и исповедников, который был основан на месте гибели семьи Романовых, сообщает ZNAK.
Фото: ZNAK
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