Минтранс отказался финансировать вторую ветку метро в Екатеринбурге
Сегодня, 14:35ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вторая ветка метро в Екатеринбурге в ближайшее время не появится, это следует из документа Минтранса России.
Сюжеты: Екатеринбург
Проект не одобрен министерством, так как при строительстве новой ветки снизится пассажиропоток на существующей, а подсчет соразмерности затрат и ожидаемого результата в проекте не представлен. Таким образом, возможность финансирования из федерального бюджета не предусмотрена.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Напомним, что появление второй ветки метро ожидалось к 300-летию Екатеринбурга. Она должна была соединить ЖБИ и ВИЗ. Вторая ветка метро планировалась как флагманский проект в честь юбилея города.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей