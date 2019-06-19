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#домахорошо
Минтранс отказался финансировать вторую ветку метро в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Минтранс отказался финансировать вторую ветку метро в Екатеринбурге

Сегодня, 14:35ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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