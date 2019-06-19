В Красноуральске мужчина получил год колонии за повторную пьяную езду

Установлено, что в 2016 году Александр Романенко был осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Имея непогашенную судимость, он повторно совершил данное преступление в марте этого года.

Романенко был остановлен сотрудниками ГИБДД Красноуральска. При прохождении освидетельствования на месте установлено нахождение в выдыхаемом воздухе 0,498 мг/л алкоголя. С показателями прибора водитель не согласился. Ему было предложено пройти освидетельствование в медучреждении, от чего Романенко отказался. В соответствии с действующим законодательством, он признан лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения.