В Нижнем Тагиле за четыре дня пресекли 1,3 тысячи нарушений ПДД

За эти дни сотрудники ГИБДД пресекли 1,3 тысячи нарушений ПДД, из них 524 нарушения со стороны пешеходов, 173 нарушения со стороны водителей, 11 человек были пойманы пьяными за рулем. Также были зафиксированы два наезда на пешеходов, в обоих случаях ПДД нарушили водители. На пешеходных переходах происшествий не зарегистрировано.