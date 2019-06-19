В Нижнем Тагиле за четыре дня пресекли 1,3 тысячи нарушений ПДД
Сегодня, 08:56ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле подведены итоги профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое прошло в период с 11 по 14 июня, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД
Сюжеты: Нижний Тагил
За эти дни сотрудники ГИБДД пресекли 1,3 тысячи нарушений ПДД, из них 524 нарушения со стороны пешеходов, 173 нарушения со стороны водителей, 11 человек были пойманы пьяными за рулем. Также были зафиксированы два наезда на пешеходов, в обоих случаях ПДД нарушили водители. На пешеходных переходах происшествий не зарегистрировано.
В мероприятии приняли участие не только сотрудники ГИБДД, но и сотрудники ППС и участковые уполномоченные.
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