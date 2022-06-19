Военные объяснили неопознанный самолет над Каменском-Уральским

Низко круживший над городом неустановленный летательный объект встревожил граждан. В Минобороны разъяснили, что это не военный, а транспортный самолет Ан-26.
Самолет совершал перелет по установленному плану с приземлением на аэродроме в Каменске-Уральском, прокомментировали ситуацию в пресс-службе Центрального военного округа.
А в Екатеринбург сегодня вернулось 40 сотрудников Росгвардии, участвовавших в спецоперации на Украине. По прибытии военнослужащих торжественно встретили и наградили. После отдыха они опять отправятся на службу.