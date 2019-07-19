В Екатеринбурге из-за неисправности экстренно сел самолет Utair
Сегодня, 08:38ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Борт авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Самара — Сургут, совершил экстренную посадку в Кольцово, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оперативных службах.
Сюжеты: Екатеринбург
Источник сообщил, что посадка в Кольцово совершена по техническим причинам, пассажиры и экипаж не пострадали.
Предполагается, что самолет вылетит в 12 часов 19 июля. Пока пассажиры размещены в гостинице.
Напомним, 3 июля в Кольцово экстренно приземлился военный самолет. Вынужденная посадка произошла по причине отказа одного из двигателей.
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