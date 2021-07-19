Берут 100 рублей вместо 21: тагильчане рассказали о самоуправстве водителей «Союз-НТ»

Это ужас, мы куда уже только не писали. И на Госуслуги, и в ГИБДД, и в администрацию, и даже пытались к Путину на горячую линию пробиться. Везде тишина, никто не хочет заниматься нашей проблемой. Остановка существует еще с советских времен, у нас больше 300 домов с обеих сторон от трассы, рассказала в беседе с редакцией TagilCity.ru Елена.