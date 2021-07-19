Берут 100 рублей вместо 21: тагильчане рассказали о самоуправстве водителей «Союз-НТ»

Берут 100 рублей вместо 21: тагильчане рассказали о самоуправстве водителей «Союз-НТ»
Берут 100 рублей вместо 21: тагильчане рассказали о самоуправстве водителей «Союз-НТ»
Сегодня, 19:54ТранспортФото: 1mediainvest.ru

Тагильские садоводы пожаловались на самоуправство водителей

Водители маршрута автобуса № 101, который ездит от ж/д вокзала Нижнего Тагила до Николо-Павловского, не останавливаются на остановке «Высоковольтная» с начала июня. Пассажирам они говорят об отмене остановки, однако за 100 рублей готовы их высадить. При этом официальная стоимость проезда до места составляет 21 рубль.

Жителям коллективного сада «Железнодорожник ЛЭП-2» приходится идти три километра по обочине оживленного Серовского тракта, потому что водители автобуса № 101 отказываются высаживать их на остановке «Высоковольтная». Они выпускают пассажиров только на остановке «Солнечная».

Между тем, в автобусе висят расценки за проезд. Ранее до любой остановки стоимость составляла 35 рублей, но с июня она стала ниже для тех, кто едет не до конечной. На «Высоковольтной» водители компании «Союз-НТ» по новым правилам должны высаживать клиентов с оплатой в 21 рубль.

Один из водителей автобуса рассказал тагильчанке Елене, что решение об отмене остановки принял механик компании-перевозчика «Союз-НТ». Однако ни до него, ни до самой компании дозвониться невозможно — никто не берет трубку, жалуется редакции TagilCity.ru местная жительница. На многочисленные звонки журналиста там тоже никто не ответил.

Это ужас, мы куда уже только не писали. И на Госуслуги, и в ГИБДД, и в администрацию, и даже пытались к Путину на горячую линию пробиться. Везде тишина, никто не хочет заниматься нашей проблемой. Остановка существует еще с советских времен, у нас больше 300 домов с обеих сторон от трассы, рассказала в беседе с редакцией TagilCity.ru Елена.

Она отметила, что у остановки «Солнечная» висит знак: «Аварийный участок дороги», а машины несутся по трассе с большой скоростью, ходить очень опасно.

Недавно мы ехали с мамой в сад, был сильный дождь. Она подошла к водителю, попросила остановить и положила 100 рублей. И вы знаете, он ведь остановил и взял деньги, пояснила тагильчанка.

Также Елена рассказала, что дорожного знака об остановке автобуса сейчас нет, он упал от давности и его убрали, однако есть заасфальтированный съезд с трассы, как и на «Солнечной».

Я в этот раз попросила водителя остановиться за 50 рублей, потому что сумки тяжелые были. А он мне говорит: «В лесу себе дорогу сделайте и ходите там, раз вам по трассе опасно». Вот так вот они разговаривают с пассажирами, рассказала Елена.

Автомобилисты тоже не довольны тем, что садоводы ходят вдоль трассы, так как это может привести к аварийным ситуациям. Во время ливня 18 июля, говорит автомобилистка с Вагонки, видимость была нулевая — пешеходов, спешащих на автобус, просто не было видно.

Езжу на авто по этому маршруту почти каждый день. Люди раньше были на всех остановках, по три-пять человек стабильно. Теперь регулярно вижу, как люди пешком идут с тяжелыми сумкам — садоводы ведь урожай уже собирают и все на себе несут до соседней остановки, рассказала редакции TagilCity.ru Александра.

В ответ на многочисленные обращения 16 июля Елене пришел ответ от первого заместителя администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова (документ имеется в распоряжении редакции).

Оригинал обращения отправлен в адрес ГКУ «Управление автомобильных дорог», копия обращения направлена в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. О результатах рассмотрения Вы будете уведомлены сотрудниками этих учреждений, сказано в документе.

Елена надеется, что вопрос будет решен в ближайшее время. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием событий и также обратится в областной Минтранс.

Сюжеты:
ПригородЭксклюзивНижний Тагил
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