Улицу Кленовая в Нижнем Тагиле отремонтируют в рамках БКАД в 2022 году

В Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется капитальный ремонт улицы Кленовая на Верхней Черемшанке, но только в 2022 году. Об этом TagilCity.ru сообщили в пресс-службе администрации города.

Тагильчане пожаловались на дороги на улицах Максима Горького, Шламовая и Кленовая. Дороги разбиты, машины ломаются. Проблема не одного года. Грейдер изредка посылают, но только для вида. Попробуйте проехать не потеряв исправность подвески машины,рассказал TagilCity.ru тагильчанин Александр. На фото видны многочисленные ямы на дорогах. Дороги на Верхней Черемшанке Фото: Александр Мельников По информации управления городским хозяйством, в апреле 2020 года производились работы по ремонтному профилированию автомобильной дороги по улице Максима Горького (на участке от улицы Черных до пешеходного моста через реку Тагил). В мае 2020 года производились работы по текущему ремонту улицы Кленовая,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии. Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках реализации нацпроекта БКАД в 2020 году запланирован ремонт 23 объектов общей протяженностью более 30 километров. Стоимость работ составляет 626 миллионов рублей. Кроме того, были выделены дополнительные средства в размере 125 миллионов рублей для обустройства еще пяти дорог сверх плана.

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