Мероприятие «Стоп контроль» проведено в Нижнем Тагиле

18 октября в профилактическом мероприятии «Стоп контроль» в Нижнем Тагиле были задействованы 21 патрульный автомобиль, 59 сотрудников ГИБДД. Целью рейда было пресечение фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также обнаружение водителей, не имеющих водительского удостоверения.

За период работы с 17.00 до 20.00 были выявлены 4 эпизода управления автомобилем водителем, не имеющим права на управления и 1 факт управления транспортным средством водителем, который ранее был лишен водительских прав, информирует пропаганда Отдел ГИБДД.