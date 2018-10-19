Мероприятие «Стоп контроль» проведено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:52ТранспортФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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18 октября в Нижнем Тагиле в ходе профилактического мероприятия 5 транспортных средств были помещены на специализированную стоянку.
Сюжеты: Нижний Тагил
18 октября в профилактическом мероприятии «Стоп контроль» в Нижнем Тагиле были задействованы 21 патрульный автомобиль, 59 сотрудников ГИБДД. Целью рейда было пресечение фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также обнаружение водителей, не имеющих водительского удостоверения.
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За период работы с 17.00 до 20.00 были выявлены 4 эпизода управления автомобилем водителем, не имеющим права на управления и 1 факт управления транспортным средством водителем, который ранее был лишен водительских прав, информирует пропаганда Отдел ГИБДД.
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