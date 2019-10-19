Свердловская область вошла в список регионов с самым низким транспортным налогом

Для машин с мощностью менее 100 л. с. налог отсутствует в Оренбургской области, а в Калининградской и Свердловской областях он самый низкий — 2,5 рубля за одну лошадиную силу. Самый высокий налог для автомобилей этой категории в в Вологодской, Курской и Оренбургской областях, республиках Башкортостан и Марий Эл — 25 рублей за л. с.