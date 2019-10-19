Свердловская область вошла в список регионов с самым низким транспортным налогом
Сегодня, 15:51ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Размер транспортного налога в России зависит не только от мощности автомобиля, но и от региона, где он зарегистрирован. Так Свердловская область стала одним из регионов, с самым низким налоговым сбором за транспорт, сообщает Авто.ру.
Для машин с мощностью менее 100 л. с. налог отсутствует в Оренбургской области, а в Калининградской и Свердловской областях он самый низкий — 2,5 рубля за одну лошадиную силу. Самый высокий налог для автомобилей этой категории в в Вологодской, Курской и Оренбургской областях, республиках Башкортостан и Марий Эл — 25 рублей за л. с.
За машины с двигателем мощностью от 100 до 150 л. с. меньше всего придётся заплатить в Ингушетии, Крыму, Севастополе и ХМАО — 7 рублей за л. с. Налог на автомобили мощностью от 150 до 200 л.с. ниже всего в Ингушетии, Якутии и Магаданской области.
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