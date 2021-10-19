Минимум 5,5 млн за два месяца: тагильчан штрафуют с новых камер на Восточном шоссе

За август и сентябрь с двух новых камер на Восточном шоссе тагильчане получили 22,5 тысячи штрафов. Из них большая часть выписана в первый месяц работы камер. В августе одна камера зафиксировала в 29 раз больше нарушений, чем в сентябре. В ГИБДД утверждают, что камеры работают исправно.

Так, за август стационарные комплексы фото-видеофиксации административных правонарушений «Кордон-М2» на Восточном шоссе, 16 зафиксировали 16 тысяч нарушений, а за сентябрь — лишь 555 (в 29 раз меньше). Если посчитать минимальный штраф в 500 рублей за превышение скорости от 20 до 40 километров в час с условием оплаты с 50% скидкой, то в августе тагильчане получили только с этой камеры штрафов минимум на 4 миллиона рублей, а в сентябре — на 138,7 тысячи. Камера на Восточном шоссе, 24 выявила в августе 4,5 тысячи нарушителей, в сентябре — 1,5 тысячи (в три раза меньше). При условиях, описанных выше, с этой камеры было выписано штрафов на 1,1 миллиона рублей в августе и 375 тысяч в сентябре. Однако в ГУ МВД России по Свердловской области заявили, что сбоев в работе обеих камер зафиксировано не было. По этим адресам камеры начали функционировать с 21 июля 2021 года, оба аппарата прошли поверку. Специалисты провели контрольные проезды, объекты работают корректно. Каждые два года камеры такого типа поверяют специально аккредитованные для этого организации для того, чтобы обеспечить беспрерывную работу и исключить некорректное измерение скорости транспортных средств. Затем на комплекс ФВФ выдается свидетельство о поверке, подтверждающее его исправность. На сегодняшний день обе камеры на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле имеют действующие свидетельства о поверке, рассказал редакции TagilCity.ru начальник ЦАФАП ГИБДД Дмитрий Кузнецов. Датчик комплекса автоматически измеряет скорость всех транспортных средств в зоне контроля и сохраняет фотоматериал для каждого нарушителя: общим планом (групповой снимок всей зоны контроля с выделением данного нарушителя) и крупным планом (фотография нарушителя с визуально различимым номерным знаком). Расстояние от комплексов ФВФ до зоны фиксации составляет 23 метра. Данные о нарушении включают в себя распознанный номер, зафиксированную и разрешенную скорость движения транспортного средства на данном участке дороги, а также направление радара, обеспечивающего измерение скорости только зафиксированного транспортного средства. Значение зафиксированной скорости гарантированно принадлежит тому транспортному средству, государственный регистрационный знак которого был распознан, отметили в ведомстве. Напомним, в конце августа автовладельцы пожаловались на необоснованные штрафы с камер видеофиксации на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле. По словам местных жителей, они часто ездят по привычному маршруту мимо камер и не нарушают ПДД, однако им приходят штрафы. Они отметили, что данные о нарушениях не отображаются ни в приложении ГИБДД, ни на Госуслугах. На необоснованные штрафы с камер на Восточном шоссе жалуются жители Нижнего Тагила

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