За 5 миллиардов будет простроен Восточный обход Нижнего Тагила

За 5 миллиардов будет простроен Восточный обход Нижнего Тагила
За 5 миллиардов будет простроен Восточный обход Нижнего Тагила
Сегодня, 17:08ТранспортФото: 1МI
Реализация проекта Восточного обхода Нижнего Тагила потребует привлечения 5 миллиардов рублей. Свердловские власти планируют получить эти деньги через госпрограмму из федерального бюджета.

Постройка и запуск Восточного обхода Нижнего Тагила существенно разгрузит трафик моногорода, а также станет свободнее на трассе на Нижнюю Салду, заявил на пресс-конференции глава Минтранса Свердловской области Василий Старков.

Пока о сроках начала реализации проекта не говорится, потребуется еще подготовка проекта территории и создание дорожной карты. Предварительная стоимость проекта составит 5 миллиардов рублей, но сумма может быть скорректирована.

О строительстве Восточного обхода Нижнего Тагила говорится уже более 10 лет. Несколько лет назад власти Свердловской области пытались запустить начало предпроектных работ, шли разговоры о начале стройки.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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