Названа причина аварийной посадки военного самолета, парализовавшего работу Кольцово
Сегодня, 10:54ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Причиной аварийной посадки военного самолета АН-12 в Екатеринбурге стала ошибка пилота, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военного прокурора ЦВО Александра Антюфеева.
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Военный прокурор отметил, что значительного ущерба инцидент не нанес, поэтому уголовного преследования не будет.
Напомним, инцидент произошел 10 октября 2019 года. Военный самолет сел «на брюхо», в результате чего была перекрыта взлетно-осадочная полоса, и на шесть часов парализована работа Кольцово. В частности, задержаны 17 рейсов, несколько самолетов вынуждены были лететь на другой аэродром. Сбой в работе аэропорта отразился примерно на 4,6 тысячи пассажиров.
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