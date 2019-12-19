Названа причина аварийной посадки военного самолета, парализовавшего работу Кольцово

Напомним, инцидент произошел 10 октября 2019 года. Военный самолет сел «на брюхо», в результате чего была перекрыта взлетно-осадочная полоса, и на шесть часов парализована работа Кольцово. В частности, задержаны 17 рейсов, несколько самолетов вынуждены были лететь на другой аэродром. Сбой в работе аэропорта отразился примерно на 4,6 тысячи пассажиров.