Работа «Тагильского трамвая» обойдется мэрии Нижнего Тагила в 192,6 миллиона рублей

Контракт будет действовать с 1 января 2020 года по 30 июня 2021 года. Согласно условиям договора, «Тагильский трамвай» обязан заменить транспорт в случае его поломки, устранить причины ДТП и нарушений ПДД с участием трамвая. Кроме того, исполнитель должен обеспечить помещения и оборудования для стоянок, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств самостоятельно или по договору с организацией. Также необходимо наличие на маршрутах низкопольных транспортных средств.