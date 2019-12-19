Работа «Тагильского трамвая» обойдется мэрии Нижнего Тагила в 192,6 миллиона рублей
Администрация Нижнего Тагила заплатит «Тагильскому трамваю» 192,6 миллиона рублей за оказание услуг по перевозке пассажиров за полтора года.
Контракт будет действовать с 1 января 2020 года по 30 июня 2021 года. Согласно условиям договора, «Тагильский трамвай» обязан заменить транспорт в случае его поломки, устранить причины ДТП и нарушений ПДД с участием трамвая. Кроме того, исполнитель должен обеспечить помещения и оборудования для стоянок, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств самостоятельно или по договору с организацией. Также необходимо наличие на маршрутах низкопольных транспортных средств.
Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов сказал TagilCity.ru, что подобные контракты заключаются с администрацией города на постоянной основе также на полтора года.
Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле появится три новых вагона. Город закупит транспорт за счет полученной из областного бюджета субсидии в размере 111,8 миллиона рублей.