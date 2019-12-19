В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь трамваи будут работать до 5 часов утра

Трамвай № 3 будет курсировать по своему кольцевому маршруту в количестве двух вагонов — по одному в каждую сторону. Один вагон поедет по маршруту ВМЗ — Тагилстрой. На Вагонке по два вагона будут работать на маршрутах № 10, № 12, № 15.