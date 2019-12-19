В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь трамваи будут работать до 5 часов утра
Сегодня, 12:34ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В ночь с 31 декабря на 1 января трамваи в Нижнем Тагиле будут работать до 5 часов утра, сообщает МУП «Тагильский трамвай».
Сюжеты: Нижний Тагил
По новогоднему графику трамваи начнут ездить с восьми часов вечера 31 декабря. Запустят пять маршрутов.
Трамвай № 3 будет курсировать по своему кольцевому маршруту в количестве двух вагонов — по одному в каждую сторону. Один вагон поедет по маршруту ВМЗ — Тагилстрой. На Вагонке по два вагона будут работать на маршрутах № 10, № 12, № 15.
В новогодние праздники трамваи будут курсировать по графику выходного дня.
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