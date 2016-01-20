В России началось сокращение льгот для студентов и школьников

В России начинают экономить на студентах — из регионов поступают сообщения об отмене для учащихся льготного проезда на общественном транспорте. Так, администрация Великого Новгорода заявила, что денег на льготные проездные в городском бюджете нет, а «студент может работать». В Хабаровском крае отменили скидки на электрички для школьников и студентов, в Оренбургской области проезд учащихся на пригородном транспорте подорожал на 25%, в Ростовской области обсуждаются варианты «льготного секвестрования». Депутаты из комитета по образованию Госдумы намерены пожаловаться в Совбез РФ на «политическую близорукость руководителей, которая может обернуться студенческими бунтами». Студенты Великого Новгорода заявляют, что будут бороться за возвращение проездных вплоть до несогласованных митингов.

Льгота на проезд для учащихся школ, техникумов и вузов не относится к числу федеральных — ее устанавливают самостоятельно регионы или муниципалитеты. До последнего времени большинство школьников и студентов в России могли рассчитывать на льготный проездной, однако теперь ситуация меняется. В 2015 году в Великом Новгороде студенческий проездной на общественный транспорт стоил 900 руб., для школьников — 700 руб. Но с 1 января 2016 года городская администрация повысила стоимость школьного проездного до 800 руб., а льготу для студентов полностью отменила — теперь им придется покупать обычный проездной за 1,6 тыс. руб. Мэр Юрий Бобрышев заявил, что город может позволить себе соцподдержку студентов только при условии «получения дополнительных доходов».

К сожалению, в настоящее время источники для принятия таких обязательств в бюджете Великого Новгорода отсутствуют признал градоначальник.

А его зам Павел Морозов объяснил, что «выбор пал на отмену студенческих льгот, потому что студент может работать».

В Хабаровском крае с 2016 года полностью отменены скидки на проезд школьников и студентов в электричках — ранее им нужно было оплачивать лишь 50% от стоимости проезда. Как заявил «Новостям Хабаровска» пресс-секретарь ОАО «Экспресс Приморья» Максим Коленник, это решение было принято не железнодорожниками, а правительством края.

Скорее всего, это связано с попыткой сократить расходы бюджета предположил он.

При этом стоимость проезда на электричке здесь выросла в среднем на 10% за одну тарифную зону.

ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» на своем сайте объявило о сокращении льгот для учащихся Оренбургской области: если раньше они платили за билет 50% его стоимости, то с начала года им приходится оплачивать уже 75%. При этом в самой Башкирии льготы для студентов и школьников остались в размере 50%, заявили «Ъ» в пресс-службе компании.

Источник в правительстве Ростовской области рассказал «Ъ», что сейчас администрация обсуждает варианты «льготного секвестрования», соответствующий документ планируется разработать к февралю.

В Крыму у студентов и не было льгот на проезд. Видимо, Крым послужил примером для других российских регионов предположил министр транспорта Крыма Андрей Безсалов.

Единственным видом транспорта в Крыму, на который на время были распространены студенческие льготы, до марта 2015 года был крымский троллейбус, после отмены льготного проезда студенты безуспешно пытались добиться его восстановления.

Минобрнауки не стало комментировать «Ъ» ситуацию со льготами для учащихся. Уполномоченный по правам студентов РФ Артем Хромов называет происходящее «тревожным симптомом».

Пока рано говорить, что проблема стала массовой. Но в некоторых регионах студенты начинают кампании в поддержку возвращения льгот или снижения стоимости проезда, что может привести к росту социальной напряженности сказал господин Хромов.

Студенты Великого Новгорода начали сбор подписей против отмены проездных, которые направят прямо президенту Путину.

Обычный студент купить себе проездной по новой цене просто не сможет, нам приходится платить за общежитие или съемное жилье. А еще мы едим, - рассказал «Ъ» координатор сбора подписей Сергей Ереско.— Мы возмущены тем, что власти приняли такое решение, даже не посоветовавшись со студентами.

Если студенты не получат положительного ответа на свою петицию, то выйдут на митинг, говорит Сергей.

Не согласуют — все равно выйдем, не будут же в нас стрелять сказал он.

Сбор подписей за восстановление льготного проезда для студентов и школьников проводят и в Пензе. Молодежные активисты намерены собрать около 5 тыс. подписей, а затем прийти с письменным обоснованием инициативы на личный прием к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

На проблему обратили внимание в Госдуме.

Если студент не сможет оплачивать транспорт, чтобы добираться на лекции, то он не получит образовательную услугу. Соответственно, его законное право не будет реализовано рассуждает зампред комитета по образованию Михаил Берулава.

По его словам, размер студенческой стипендии в РФ составляет 1,2-1,5 тыс. руб., в то время как стоимость месячного проездного билета по стране варьируется от 1 тыс. до 3 тыс. руб.

Очевидно, что студенты не могут тратить всю стипендию на оплату проезда говорит парламентарий.

Он заявил «Ъ», что обратится с жалобой в Совет безопасности РФ, так как отмена льгот будет иметь для страны «социально-политические последствия».

Формально местные власти имеют право отменять студенческие льготы, но руководители, которые принимают такие решения, проявляют политическую близорукость,— сказал депутат.— Я сомневаюсь, что кому-то сейчас нужны студенческие бунты.