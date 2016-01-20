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В России началось сокращение льгот для студентов и школьников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В России началось сокращение льгот для студентов и школьников

20 января 2016, 14:30ТранспортMaurice
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